(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Antò, fa caldo”. Ma non temete, c’è l’Inps che pensa a noi:laoltre i 35a beneficio di lavoratori del manto stradale, edili ed altre categorie individuate dal Pd. Perché “la norma era già in vigore da tempo”, precisa l’ente previdenziale (insomma…), solo che l’applicazione lasciava forse eventualmente a desiderare. Adesso però è intervenuto il piddino ministro Orlando, il quale ha imposto il rispetto della normativa con queste precise parole: “Per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori arriva laper temperature oltre i 35reali o percepiti. I fenomeni climatici estremi aumentano il rischio di infortuni sule abbiamo dato una pronta, urgente e necessaria ...

Immaginiamocelo un colloquio dove ti chiedono, prima di proporti uncon un salario giudicato congruo solo da chi te lo offre, seil Rdc. Al prossimo emendamento, proposto dai ......, guadagno, pago, pretendo. La filosofia d'uso della vita, legata alla scala valoriale del denaro come unico riferimento culturale, laanche dall'arroganza con la quale pretendono ... Al lavoro percepisci più di 35 gradi Scatta la cassa integrazione Con l’apertura della campagna elettorale sale nuovamente alla ribalta il tema dell’introduzione in Italia del “salario minimo”, già oggetto di dibattito nelle scorse settimane a seguito dell’emanazion ...Quando si parla di pensioni in Italia si tocca sempre un tema caldo, reso in questi giorni addirittura bollente a causa della caduta del governo Draghi.