Sassinoro | Maglione | “Procura valuti rilievi tecnici del TAR”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nei giorni scorsi ho avuto un incontro con il sindaco diLuca Apollonia e con il presidente del comitato civico “Rispetto e tutela del territorio” Nicola Zacchino per fare il punto sulla vicenda del biodigestore della New Vision, anche dopo l’inattesa sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato completamente il verdetto del TAR. Non entro negli aspetti giuridici perché spetterà a chi di competenza farlo ma, a mio avviso, si pongono una questione tecnica e una politica. Per questo sarà necessario intraprendere due percorsi diversi“, così il deputato Pasqualein una nota. “Dal punto di vista tecnico – prosegue il deputato – i problemi restano quelli legati alla vulnerabilità cui si espone la diga di Campolattaro, a monte della quale dovrebbe sorgere l’impianto di trattamento rifiuti. E’ inconcepibile ...