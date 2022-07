Prime indicazioni per iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, numeri e mail (Di martedì 26 luglio 2022) Da domani 27 luglio si potrà effettuare l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per il proprio numero mobile di cellulare o smartphone. La lunga attesa è finita e si potrà finalmente mettere la parola fine (e comunque limitare fortemente) le telefonate di telemarketing fastidiose. Come accaduto già per i recapiti fissi e per le e-mail, ogni cittadino potrà ora scegliere se ricevere o meno i contatti a scopi commerciali. Mancano solo 24 ore al via all’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni e sappiamo che la procedura sarà possibile attraverso un form da compilare sull’apposito sito, ma disponibile solo a partire da domani 27 luglio. Nell’attesa, sono già state rese note altre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Da domani 27 luglio si potrà effettuare l’alper il proprio numero mobile di cellulare o smartphone. La lunga attesa è finita e si potrà finalmente mettere la parola fine (e comunque limitare fortemente) le telefonate di telemarketing fastidiose. Come accaduto già per i recapiti fissi e per le e-, ogni cittadino potrà ora scegliere se ricevere o meno i contatti a scopi commerciali. Mancano solo 24 ore al via all’ale sappiamo che la procedura sarà possibile attraverso un form da compilare sull’apposito sito, ma disponibile solo a partire da domani 27 luglio. Nell’attesa, sono già state rese note altre ...

