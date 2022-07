Mondiali | i migliori marcatori della storia

Leggi su 11contro11

(Di martedì 26 luglio 2022) Idi Qatar 2022 sono alle porte e per l’occasione la redazione di 11contro11 dirama una lista dei. Una kermesse che, purtroppo, non vedrà la partecipazione dell’Italia per la seconda volta consecutiva. : top 5 Miroslav Klose (Germania, 16): l’ex Lazio è entrato di diritto nella leggendacompetizione, con le partecipazioni ininterrotte dal 2002 al 2014. Proprio in quest’ultima edizione ha alzato al cielo la quarta coppa del mondo teutonica, una giusta ricompensa per una carriera illustre. Due medaglie di bronzo e una d’argento, nel 2002, completano una bacheca da grande campione. Ronaldo (Brasile, 15): il Fenomeno ha scritto pagine importantissimeSeleçao. Dalla misteriosa finale di Francia 1998 persa con i ...