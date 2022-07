Meghan Markle e Harry, terrore a Montecito: "Nelle ultime 2 settimane, nella loro villa..." (Di martedì 26 luglio 2022) Due intrusioni in casa in meno di due settimane: paura per Harry e Meghan a Montecito, in California. Gli allarmi della villa in cui vivono i duchi di Sussex, una casa del valore di 13 milioni di euro, sono suonati due volte nell'arco di soli 12 giorni. I due episodi risalirebbero allo scorso maggio: il pirmo il 19 e il secondo il 31, stando a quanto rivela il Sun. Era il periodo in cui la coppia si preparava a tornare in Gran Bretagna per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Gli allarmi della casa, tra l'altro, sarebbero collegati alla centrale operativa della polizia della contea di Santa Barbara, dove i duchi vivono. Non è nemmeno la prima volta che la coppia si trova a fronteggiare una situazione del genere: la polizia ha fatto sapere che ci sono state sei diverse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Due intrusioni in casa in meno di due: paura per, in California. Gli allarmi dellain cui vivono i duchi di Sussex, una casa del valore di 13 milioni di euro, sono suonati due volte nell'arco di soli 12 giorni. I due episodi risalirebbero allo scorso maggio: il pirmo il 19 e il secondo il 31, stando a quanto rivela il Sun. Era il periodo in cui la coppia si preparava a tornare in Gran Bretagna per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Gli allarmi della casa, tra l'altro, sarebbero collegati alla centrale operativa della polizia della contea di Santa Barbara, dove i duchi vivono. Non è nemmeno la prima volta che la coppia si trova a fronteggiare una situazione del genere: la polizia ha fatto sapere che ci sono state sei diverse ...

