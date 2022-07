Mahmood ferma il tour: “Ho una brutta infiammazione alle corde vocali. Devo stare a riposo” (Di martedì 26 luglio 2022) Preoccupazione per i fan di Mahmood. Il cantautore ha dovuto annullare delle date del suo tour Ghettolimpo Estate 2022, a causa di un problema di salute. Per rasserenare tutti l’artista ha pubblicato un video, con un filo di voce, su Instagram dove ha spiegato l’accaduto: “Sono dispiaciuto nel dirvi che purtroppo Devo posticipare la data di Torre Del Lago al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali per la quale dovrò stare a riposo sino al due agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile”. Anche l’organizzatore dei concerti di Mahmood, Friends And Partners, è intervenuto con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Preoccupazione per i fan di. Il cantautore ha dovuto annullare delle date del suoGhettolimpo Estate 2022, a causa di un problema di salute. Per rasserenare tutti l’artista ha pubblicato un video, con un filo di voce, su Instagram dove ha spiegato l’accaduto: “Sono dispiaciuto nel dirvi che purtroppoposticipare la data di Torre Del Lago al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da unaper la quale dovròsino al due agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile”. Anche l’organizzatore dei concerti di, Friends And Partners, è intervenuto con un ...

