La rabbia del padre di Chiara Gualzetti per il selfie vittorioso del killer

Alla fine di giugno 2021, Chiara Gualzetti, una ragazza di quasi 16 anni, veniva brutalmente uccisa sul colle dell'Abbazia di Monteveglio, nel bolognese, da un suo coetaneo. A pochi giorni dalla sentenza di primo grado, che decide la sorte del suo assassino, reo confesso, nell'udienza prevista per il 26 luglio 2022, il padre della vittima, Vincenzo Gualzetti, ha sporto denuncia ai Carabinieri "dopo avere ricevuto immagini e post, pubblicati sui social, che, oltre a parole oltraggiose nei confronti di mia figlia, ritraggono anche foto scattate direttamente dal carcere minorile del Pratello". Si tratta di un selfie in cui appare un giovane detenuto in compagnia del killer di Chiara Gualzetti.

