I FASK scaldano l’Arena nonostante la pioggia | “Bergamo | il legame con voi è speciale”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 luglio 2022). “Questa data per noi è. Quando nessuno ci considerava erano tre le città in cui sapevamo che qualcuno sarebbe venuto a sentirci: Perugia, ovviamente, Roma e, inspiegabilmente. Grazie amici e amiche per essere qui”. Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, chiacchiera con il pubblico delSummer Music alEstiva Fiera. La rock band, Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre), portano in giro dieci anni di successi, compreso l’ultimo album “È già domani”, che dà il nome alla tournée. Il “È gia domani tour” percorre l’Italia nell’estate più torrida che si ricordi. Laè l’eccezione che ha colpito la visita in terra orobica della ...