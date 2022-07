Guenda Goria non si sposa più: “Mirko ha avuto paura” (Di martedì 26 luglio 2022) Guenda Goria non sapeva di essere incinta: ha scoperto tutto quando si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. È vero che stava cercando un bambino con il fidanzato Mirko Gancitano ma non pensava di riuscirci così velocemente considerati i suoi problemi di endometriosi. A tal proposito è stato rimandato il matrimonio con Mirko, che era previsto per la fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica dello scorso anno a Santo Domingo. La Goria ha dichiarato: “Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo” “Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022)non sapeva di essere incinta: ha scoperto tutto quando si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. È vero che stava cercando un bambino con il fidanzatoGancitano ma non pensava di riuscirci così velocemente considerati i suoi problemi di endometriosi. A tal proposito è stato rimandato il matrimonio con, che era previsto per la fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica dello scorso anno a Santo Domingo. Laha dichiarato: “vorrebbe accelerare erci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo” “Ora ha moltaa partire per lavoro e lasciarmi sola, ...

