Finita l'emergenza Covid più giovani vittime di incidenti stradali (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Resta alto l'allarme per giovani e per i bambini: la fascia di età più colpita è quella che va dai 20 ai 24 anni. Il maggiore aumento delle vittime rispetto al 2020, invece, è riferito ai giovani di età compresa tra 15 e 19 (+41,7%). Il dato emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021. Le vittime di incidenti sono state 2.396 uomini (83,3%) e 479 donne (16,7%), per un totale di 2.875 nel 2021. La percentuale di uomini deceduti in incidente stradale risulta lievemente più alta rispetto alla consueta ripartizione percentuale (81% e 19%) ed è presumibilmente dovuta al mutamento delle abitudini di mobilità, ancora influenzate dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. I conducenti deceduti ammontano a 2.072 (1.870 uomini ...

