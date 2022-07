Ermal Meta preoccupa i fan: problemi di salute per il cantante (Di martedì 26 luglio 2022) Il cantante Ermal Meta ha preoccupato i suoi fan parlando di alcuni problemi di salute che lo stanno colpendo Un artista elegante e raffinato, che ha emozionato l’Italia con la sua voce e le sue interpretazioni e continua a collezionare successi. Ermal Meta è il compositore albanese neutralizzato italiano, che ha conquistato il cuore del pubblico fin dai suoi esordi. La sua carriera da solista è iniziata nel 2013, ma le più grandi soddisfazioni arrivano nel 2018. Ermal Meta (Foto da Instagram @ErmalMetamusic)In coppia con Fabrizio Moro emoziona il pubblico dell’Ariston con Non mi avete fatto niente, ottenendo una splendida vittoria al Festival di Sanremo. Nello ... Leggi su vesuvius (Di martedì 26 luglio 2022) Ilhato i suoi fan parlando di alcunidiche lo stanno colpendo Un artista elegante e raffinato, che ha emozionato l’Italia con la sua voce e le sue interpretazioni e continua a collezionare successi.è il compositore albanese neutralizzato italiano, che ha conquistato il cuore del pubblico fin dai suoi esordi. La sua carriera da solista è iniziata nel 2013, ma le più grandi soddisfazioni arrivano nel 2018.(Foto da Instagram @music)In coppia con Fabrizio Moro emoziona il pubblico dell’Ariston con Non mi avete fatto niente, ottenendo una splendida vittoria al Festival di Sanremo. Nello ...

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - ItaloTreno : Ogni sua canzone tocca il cuore e cattura l'anima. Sulla rivista di bordo di luglio Ermal Meta ci racconta i il suo… - Manu_Cadeddu : Per me essere un artista significa condurre una vita fatta di creatività. Però la parola artista non mi piace molto… - Rosa9029c : RT @Spettakolo_mag: I nostri auguri di pronta guarigione a @MetaErmal! Sperando di poter assistere presto a un'altra delle sue presentazion… - zazoomblog : Ermal Meta su Instagram: “Mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”. Come sta - #Ermal #Instagram:… -