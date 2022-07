Elena Sofia Ricci, il lutto l’ha sconvolta: è morta all’improvviso (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elena Sofia Ricci è rimasta senza parole dietro la notizia della morte di una collega. L’attrice si è detta addolorata per il tragico evento ed ha confessato che dovevano lavorare insieme. La nota attrice italiana è uno dei nomi più amati della serialità di casa nostra. L’interprete è rimasta sconvolta dalla notizia della scomparsa prematura Leggi su youmovies (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è rimasta senza parole dietro la notizia della morte di una collega. L’attrice si è detta addolorata per il tragico evento ed ha confessato che dovevano lavorare insieme. La nota attrice italiana è uno dei nomi più amati della serialità di casa nostra. L’interprete è rimastadalla notizia della scomparsa prematura

giuly2613 : @giulgiola Io a Parigi ho trovato una ditta di lavori con scritto ESR (Elena Sofia Ricci ) ?????? - bonko89 : @sirsetbulismo Era l'Italia che funzionava se hai Elena Sofia Ricci come madre e Amendola come patrigno puoi tranqu… - MaredAmare : Fuori le foto ufficiali della sfilata @cnafedermoda ?? Hanno sfilato: Arianna di Marca, Elena Serafini, Elisa Hilal… - ronniehowlett3 : RT @FraLauricella: #Film questa sera in #Tv 21,10 #RaiMovie Le mine vaganti di Ferzan Özpetek con Nicole Grimaudo, Riccardo Scamarcio, Al… - zazoomblog : Elena Sofia Ricci svela un retroscena della sua vita privata: “Per loro ci sono sempre” - #Elena #Sofia #Ricci… -