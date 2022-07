Covid | Costa | prevedo a breve riduzione isolamento asintomatici

fisco24_info : Covid, Costa: 'A breve riduzione isolamento positivi asintomatici': (Adnkronos) - 'Poi credo che passo successivo s… - LocalPage3 : Covid, Costa: 'A breve riduzione isolamento positivi asintomatici' - PoliticaNewsNow : Covid, Costa: 'Nei prossimi giorni ci sarà riduzione isolamento per positivi e chi non ha sintomi' - italiaserait : Covid, Costa: “A breve riduzione isolamento positivi asintomatici” - LiveSicilia : Covid, Costa annuncia novità su isolamento e gestione dei positivi -

' Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi '. Lo ha dichiarato Andrea, sottosegretario alla Salute, ad 'Agorà' su Rai 3. ' Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena ' aggiunge.'Io credo che l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute ...ROMA – “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi gio ...(Adnkronos) - "Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile. E allora convivenza a mio avviso significa ...