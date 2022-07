Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | volete vedere la loro nuova casa? Un vero gioiellino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 luglio 2022)hanno una relazione da diversi anni ormai e nell'ultimo periodo l'ex ciclista ha deciso di rivelare qualcosa in più suiprogetti di vita insieme. Solo qualche ora fa però, i due piccioncini hanno mostrato il nuovo nido d'amore. Une proprio gioiello di architettura. Di recenteha rilasciato un' intervista al settimanale Chi in cui ha parlato non solo della sua relazioni conma anche del futuro che lo attende dopo aver compiuto 30 anni.ha cambiato carriera e si è dedicato alla moda, ha infatti lanciato un proprio brandProject specializzato in jeans di cuiè ...