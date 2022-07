Carla Cassola è morta: lutto nel mondo del cinema (Di martedì 26 luglio 2022) Il mondo dello spettacolo piange Carla Cassola. La celebre attrice si è spenta a 75 anni. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Ildello spettacolo piange. La celebre attrice si è spenta a 75 anni. su Donne Magazine.

Love Letters, di Andrea Tidona e Carla Cassola, in una mia foto e articolo di qualche anno fa per la Fondazione Teatro Ga… E' morta l'attrice Carla Cassola, compagna dell'attore Andrea Tidona Lutto nel mondo del Teatro: è morta l'attrice Carla Cassola, aveva 75 anni Addio all'attrice Carla Cassola, grande interprete e compagna dell'attore Andrea Tidona