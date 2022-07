(Di martedì 26 luglio 2022) Via Pietro Paleocapa 6, 20121 Milano (MI) np Ideazione e sviluppo di file digitali unici e di utility token (Non Fungibile Token – NFT), con particolare riferimento ai settori dell’arte, del design, della musica e della cultura in genere, a partire da quello denominato goldenarts (), sviluppo di siti web, di piattaforme informatiche, di sistemi decentralizzati di transazione, creazione di piattaforme di scambio per… L'articolo proviene da LOMBARDIA ECONOMY.

Regione Veneto

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 200 d Auto Sport Plus usata del 2021 a Verona nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Ad annunciarlo, la compagna nell’arte e nella vita Oriana Persico. L’artista, designer e ingegnere robotico Salvatore Iaconesi, era tra le voci più influenti delle New Media Art in Italia ...