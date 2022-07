Amici 22 | Maria De Filippi implacabile | mandate a casa proprio le più ‘anziane’

Leggi su altranotizia

(Di martedì 26 luglio 2022) Continuano i lavori in vista dell’edizione numero 22. Tutto esattamente come lo scorso anno? Certamente no,Deha già provveduto ad un paio di cambi “pesanti”. Quali? Sembra un’ovvietà ma è bene sempre ribadirla. Occorre un talento straordinariamente versatile per preparare al meglio il talent più seguito della nostra televisione. Talento versatile poiché deve essere in grado di adattarsi perfettamente alle singole e più diverse esigenze. Logo--Altranotizia.it – (Fonte: Google)Non soltanto la scelta dei talenti artistici da inserire in organico ma, ad esempio, anche la scelta dei professori, ovvero di coloro i quali sono i punti di riferimento dei giovani della scuola.Deha nel suo bagaglio professionale questa versatilità, che l’ha portata a scelte ...