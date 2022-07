Varese, uccide rivale in amore poi spara alla ex e si toglie la vita (Di lunedì 25 luglio 2022) A Cantello, nel Varesotto, un uomo, secondo gli inquirenti geloso della nuova relazione dell'ex compagna, ha ucciso il nuovo partner di lei, 45 anni, a colpi di pistola, abbandonando il cadavere intorno alle 18 sul bordo della strada tra i boschi. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 luglio 2022) A Cantello, nel Varesotto, un uomo, secondo gli inquirenti geloso della nuova relazione dell'ex compagna, ha ucciso il nuovo partner di lei, 45 anni, a colpi di pistola, abbandonando il cadavere intorno alle 18 sul bordo della strada tra i boschi.

