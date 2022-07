Ucdl | al voto per restituire la libertà di scelta ai cittadini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022) – Elezioni il 25 settembre, poco spazio – osserva l’– per chi si propone sostenuto dalla chiara espressione di vero cambiamento della Politica, chiesto dalla popolazione. “È l’ennesima presa in giro – continua il comunicato – di chi ha governato questo Paese in un’emergenza perpetua. Sono elezioni studiate a tavolino, non è nient’altro che una mossa strategica dei partiti che hanno governato, per sbarrare la strada a chi ha ascoltato gli italiani e dato loro voce e supporto, in questi due anni”, ha affermato Erich Grimaldi (nella foto), presidente, “nonostante questo noi lotteremo con ogni forza, non necessariamente da soli, tenendo fede ai principi in cui crediamo, come la garanzia di cure, ladie l’anticostituzionalità degli obblighi, battaglie che abbiamo portato avanti dall’inizio ...