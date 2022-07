“Sparo a te e a tuo figlio” | identificato lo stalker di Federica Panicucci e Michelle Hunziker

MarcoS780828 : @ProfMBassetti Grande bassettone!!! Io mi fido di quello che dici, soprattutto quando indichi i giovani come catego… - GiusCandela : 'Sparo a te e a tuo figlio' Non smetterò mai di stupirmi per la follia di certa gente. Quando capiremo tutti che i… - fleablck : @midorijpg Io ho visto l’edit dove sta lercio di polvere da sparo e [padre figlio spirito santo] ave o Maria piena… - imcrybabys : @crodeeknow Ti sparo anch’io ma dritta al tuo cuore te si bellissima - thereyouhar : @hrrypearl stai letteralmente gufando martina io sparo a vista sul tuo settore se non la canta -

SardiniaPost

a te e afiglio' - Dallo scorso agosto, il 22enne avrebbe più volte minacciato, anche di morte, Federica Panicucci e suo figlio, sia con messaggi sia con commenti social. '... Per vendetta ...Da "ti" a "ti mando gli albanesi", fino a "ti sotterro e non ti trovano più" sarebbero ... Per ogniinteresse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail. Far west a Tortolì, spari da un'auto in corsa nel Lido di Orrì: 19 enne ferito - sardiniapost NAPOLI, 20 LUG - Spari e rapine di scooter, la scorsa notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli: un 18enne è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita, forse potrebbe essere uno dei rapinato ...NEW YORK, 19 LUG - La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che scappava. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall ...