Roma, fiamme e fumo sul Grande Raccordo Anulare: lunghe code sulla carreggiata esterna (FOTO) (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora un incendio a Roma, stavolta sul Grande Raccordo Anulare. Le fiamme si sono sviluppate, per ragioni ancora conosciute, in corrispondenza del km 61,400, all'innesto con l'autostrada A91 "Roma-Aeroporto di Fiumicino". Visibilità ridotta e problemi alla circolazione A causa del rogo, si è levata una colonna di fumo che ha reso difficoltosa la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale Anas e i sanitari del 118. L'incendio – che ha interessato parte dello spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna – è al momento in fase di spegnimento. Attualmente si registrano circa 4 km di coda in carreggiata esterna.

