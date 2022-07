Lunedì sera temporali | le temperature subiranno un calo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 luglio 2022) Le Previsioni meteo in Lombardia pubblicate dal bollettino ufficiale emesso25 luglio dal Centro Meteo Lombardo. Previsione a cura di Ivan Malaspina. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale tende ad indebolirsi grazie all’arrivo di più incisive correnti atlantiche che determineranno, a partire da questa, alcuni giorni più instabili, in cui assisteremo a rapide alternanze tra momenti soleggiati e momenti caratterizzati da nuvole e rovesci sparsi. Leunda domani grazie al minor soleggiamento e all’aria più fresca in arrivo, anche se rimarranno sempre su valori piuttosto elevati e saranno accompagnate da un alto livello di umidità.25 luglio 2022 Tempo Previsto: al mattino ...