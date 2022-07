Gli ambientalisti a Torino attendono l'apparizione di Greta Thunberg (Di lunedì 25 luglio 2022) Si sono incollati alle cornici che stanno attorno e alle teche in vetro che stanno davanti a dei capolavori dell’arte, nello specifico Peach Trees in Blossom di Vincent van Gogh – esposto alla Courtauld Gallery di Londra – e La Primavera di Sandro Botticelli – esposto agli Uffizi; hanno bloccato strade, siano esse il Grande raccordo anulare (a Roma), la Tangenziale est (Milano), vie del centro (Napoli, Parigi, Torino) o provinciali che portano ad aree industriali (Amburgo, Barcellona, Bergamo, Bordeaux, Genova, Utrecht ecc.); hanno interrotto il Tour de France, e più di una volta, perché è sempre meglio avere una grande vetrina mondiale per propagandare una causa e il Tour de France è una delle più ampie vetrine al mondo. Ora i giovani ambientalisti si prendono una pausa, forse o almeno una parte di loro, e se ne vanno a Torino, al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Si sono incollati alle cornici che stanno attorno e alle teche in vetro che stanno davanti a dei capolavori dell’arte, nello specifico Peach Trees in Blossom di Vincent van Gogh – esposto alla Courtauld Gallery di Londra – e La Primavera di Sandro Botticelli – esposto agli Uffizi; hanno bloccato strade, siano esse il Grande raccordo anulare (a Roma), la Tangenziale est (Milano), vie del centro (Napoli, Parigi,) o provinciali che portano ad aree industriali (Amburgo, Barcellona, Bergamo, Bordeaux, Genova, Utrecht ecc.); hanno interrotto il Tour de France, e più di una volta, perché è sempre meglio avere una grande vetrina mondiale per propagandare una causa e il Tour de France è una delle più ampie vetrine al mondo. Ora i giovanisi prendono una pausa, forse o almeno una parte di loro, e se ne vanno a, al ...

