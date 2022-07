Ferrari - Con Enel X per un nuovo impianto fotovoltaico a Maranello (Di lunedì 25 luglio 2022) La Ferrari ha avviato una collaborazione con Enel X per realizzare un nuovo impianto fotovoltaico sui tetti degli stabilimenti di Maranello. La partnership è già entrata nella fase operativa con l'installazione della prima delle quattro sezioni di una struttura dotata, nel complesso, di 3.800 pannelli solari e caratterizzata da una potenza massima di 1.535 kWp. Verso la carbon neutrality. A pieno regime, l'impianto consentirà alla Ferrari di generare 1.626.802 kWh l'anno, aumentando così la produzione da fonti rinnovabili, di incrementare del 200% la potenza degli impianti solari (l'anno scorso hanno erogato 3 Terajoule di energia) e di risparmiare oltre 18.500 tonnellate di CO2e in 25 anni (circa 740 tonnellate l'anno). Sempre con ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 luglio 2022) Laha avviato una collaborazione conX per realizzare unsui tetti degli stabilimenti di. La partnership è già entrata nella fase operativa con l'installazione della prima delle quattro sezioni di una struttura dotata, nel complesso, di 3.800 pannelli solari e caratterizzata da una potenza massima di 1.535 kWp. Verso la carbon neutrality. A pieno regime, l'consentirà alladi generare 1.626.802 kWh l'anno, aumentando così la produzione da fonti rinnovabili, di incrementare del 200% la potenza degli impianti solari (l'anno scorso hanno erogato 3 Terajoule di energia) e di risparmiare oltre 18.500 tonnellate di CO2e in 25 anni (circa 740 tonnellate l'anno). Sempre con ...

