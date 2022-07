“È fuori da Amici”. Terremoto nel programma di Maria De Filippi: “Me ne vado io” (Di lunedì 25 luglio 2022) Presto la scuola di Amici di Maria De Filippi riaprirà i battenti per un nuova segnante stagione. Nuovi talenti che segneranno inediti capitoli artistici intrattenendo ed appassionando i telespettatori e il mondo del web. Ma non solo, visto che pure gli insegnanti non saranno più gli stessi. Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno lasciato. Proprio così, le indiscrezioni sono diventate realtà, con il dispiacere e l’amara delusione della maggior parte dei telespettatori che ci erano tanto affezionati. La coppia composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, almeno però, come consolazione, verrà sostituita da un’altra degna di nota. I presupposti sembrano più che buoni e in più entrambe le ex coach di Amici di Maria De Filippi sono grate allo show e lo starebbero lasciando col ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 25 luglio 2022) Presto la scuola didiDeriaprirà i battenti per un nuova segnante stagione. Nuovi talenti che segneranno inediti capitoli artistici intrattenendo ed appassionando i telespettatori e il mondo del web. Ma non solo, visto che pure gli insegnanti non saranno più gli stessi. Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno lasciato. Proprio così, le indiscrezioni sono diventate realtà, con il dispiacere e l’amara delusione della maggior parte dei telespettatori che ci erano tanto affezionati. La coppia composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, almeno però, come consolazione, verrà sostituita da un’altra degna di nota. I presupposti sembrano più che buoni e in più entrambe le ex coach didiDesono grate allo show e lo starebbero lasciando col ...

