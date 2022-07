Tragedia sul lago di Como: si tuffa con gli amici e viene inghiottito dalle acque, morto un 28enne (Di domenica 24 luglio 2022) Il corpo senza vita di un giovane 28enne è stato recuperato dai sommozzatori dopo essere stato inghiottito nelle scorse ore nelle acque del lago di Como a Bellano, in provincia di Lecco. La vittima è un studente indiano del Politecnico di Milano che, con altri amici, aveva raggiunto Bellano per trascorrere una domenica al lago. Secondo quanto appreso, i tre amici si sono tuffati intorno alle 16.00 nelle acque del Lerio e si sono trovati in difficoltà nel riemergere e nel tornare a riva. Una giovane è stata recuperata da un bagnante, mentre uno dei tre amici è stato aiutato a tornare a riva. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso in codice giallo. Per il ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Il corpo senza vita di un giovaneè stato recuperato dai sommozzatori dopo essere statonelle scorse ore nelledeldia Bellano, in provincia di Lecco. La vittima è un studente indiano del Politecnico di Milano che, con altri, aveva raggiunto Bellano per trascorrere una domenica al. Secondo quanto appreso, i tresi sonoti intorno alle 16.00 nelledel Lerio e si sono trovati in difficoltà nel riemergere e nel tornare a riva. Una giovane è stata recuperata da un bagnante, mentre uno dei treè stato aiutato a tornare a riva. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso in codice giallo. Per il ...

