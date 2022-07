Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Nessuno potrà mai togliermi questa vittoria” (Di domenica 24 luglio 2022) Al termine di tre settimane all’insegna dello spettacolo, della lotta ma anche del rispetto tra corridori, Jonas Vingegaard inserisce ufficialmente il suo nome nell’albo d’oro del Tour de France. È stata una corsa bellissima, una delle più interessanti degli ultimi anni, terminata con il successo di un campione vero. Insieme alla figlia Frida, il danese ha potuto finalmente rilassarsi nell’intervista ad Eurosport dopo il traguardo: “Finalmente posso dire di aver vinto il Tour, è incredibile. Niente può più andare storto, ora sono seduto qui con mia figlia e ho vinto. Sono senza parole”. “La corsa più importante del mondo, la più grande che si possa vincere – ha continuato Vingegaard – ed io l’ho vinta. Nessuno potrà mai togliermi ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Al termine di tre settimane all’insegna dello spettacolo, della lotta ma anche del rispetto tra corridori,inserisce ufficialmente il suo nome nell’albo d’oro delde. È stata una corsa bellissima, una delle più interessanti degli ultimi anni, terminata con il successo di un campione vero. Insieme alla figlia Frida, il danese ha potuto finalmente rilassarsi nell’intervista ad Eurosport dopo il traguardo: “Finalmente posso dire di aver vinto il, è incredibile. Niente può più andare storto, ora sono seduto qui con mia figlia e ho vinto. Sono senza parole”. “La corsa più importante del mondo, la più grande che si possa vincere – ha continuato– ed io l’ho vinta.mai...

