«Silvio sarai presidente del Senato. E se Mattarella si dimette…», la promessa di Salvini mentre Draghi cadeva (Di domenica 24 luglio 2022) Non solo Silvio Berlusconi punta a tornare in Senato, dopo esserne stato escluso nel 2013 dopo la condanna della Cassazione per il processo Mediaset, ma l’obiettivo del Cav sarebbe lo scranno più alto di palazzo Madama. Un’idea di cui secondo il retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si sarebbe sempre più convinto soprattutto per l’insistenza di Matteo Salvini. «A ottobre sarai presidente del Senato», gli avrebbe detto il leader della Lega sulla macerie ancora fumanti del governo Draghi. Tutto succede lo scorso mercoledì, durante il vertice di centrodestra a Villa Grande, residenza romana dell’ex premier, proprio mentre al Senato Draghi sta per cadere. Secondo Repubblica, Berlusconi in quelle ore cruciali sarebbe ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Non soloBerlusconi punta a tornare in, dopo esserne stato escluso nel 2013 dopo la condanna della Cassazione per il processo Mediaset, ma l’obiettivo del Cav sarebbe lo scranno più alto di palazzo Madama. Un’idea di cui secondo il retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si sarebbe sempre più convinto soprattutto per l’insistenza di Matteo. «A ottobredel», gli avrebbe detto il leader della Lega sulla macerie ancora fumanti del governo. Tutto succede lo scorso mercoledì, durante il vertice di centrodestra a Villa Grande, residenza romana dell’ex premier, proprioalsta per cadere. Secondo Repubblica, Berlusconi in quelle ore cruciali sarebbe ...

