Serie A | amichevoli oggi domenica 24 luglio | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Le squadre ditornano in campo anche24, per delle sfidein preparazione della nuova stagione. Ecco quindi ildella giornata, con glie le dirette tv edelle partite. Si comincia con l’interessante sfida tra Cremonese e Spal alle 16:30, mentre alle 17:30 ecco un’insolita Udinese-Qatar, oltre all’impegnativo test contro l’Az Alkmaar per il Bologna. Di seguito il riepilogo completo, ricordando che Sportface vi propone lascritta di tutte le partite. Ore 16:30 Cremonese-Spal (canale YouTube ufficiale della Cremonese) QUI IL LIVE Ore 17:00 Udinese-Qatar (Udinese Tv) QUI IL LIVEOre 17:00 Az Alkmaar Bologna (Sky) QUI IL LIVE SportFace.