Sassuolo, Carnevali: “Abbiamo ceduto Scamacca” (Di domenica 24 luglio 2022) Sassuolo Carnevali- Il Sassuolo continua il suo ritiro, gli uomini di Dionisi hanno svolto lavoro tecnico e sugli schemi da piazzato. Nel frattempo si lavora sul mercato in entrata e in uscita. Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di vari argomenti, tra cui: la cessione di Scamacca e di altri giocatori passati per Reggio Emilia. Ecco di seguito, le parole dell’A.D dei neroverdi: Sulla cessione di Scamacca: “Abbiamo dato Scamacca al West Ham. 36 milioni più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita. Mi sembra una buona cosa, no? Anche perché il West Ham è una società di vendite. Lui è il presente e il futuro dell’Italia, un ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, gli uomini di Dionisi hanno svolto lavoro tecnico e sugli schemi da piazzato. Nel frattempo si lavora sul mercato in entrata e in uscita. Il direttore sportivo del, Giovanni, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di vari argomenti, tra cui: la cessione die di altri giocatori passati per Reggio Emilia. Ecco di seguito, le parole dell’A.D dei neroverdi: Sulla cessione di: “datoal West Ham. 36 milioni più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita. Mi sembra una buona cosa, no? Anche perché il West Ham è una società di vendite. Lui è il presente e il futuro dell’Italia, un ...

exe_ale97 : RT @Andrea1994___: Come Giovanni Carnevali vede il suo Sassuolo: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - Calcio_Reports : #Raspadori è più di un’idea. Il #Napoli ci punta molto, ma il #Sassuolo non ha intenzione di fare sconti. Dopo… - GennyDelVe : #Raspadori è più di un’idea. Il #Napoli ci punta molto, ma il #Sassuolo non ha intenzione di fare sconti. Dopo… - kickpapernews : RT @CorSport: #Carnevali esclusivo: 'Il #Sassuolo indica la via alla #SerieA. Cosa penso di #Lega e #Superlega' ?? - LALAZIOMIA : Sassuolo, Carnevali: 'Il nostro calcio ha commesso troppi errori...' - -