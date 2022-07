Matrimonio in Belgio per le campionesse del basket Kim Mestdagh e Giorgia Sottana (Di domenica 24 luglio 2022) Elegantissime ed emozionatissime Kim Mestdagh e Giorgia Sottana, campionesse di basket, si sono spostate il 22 luglio a Ypres, in Belgio. Entrambe giocano nella squadra Famila Schio che ha conquistato lo scudetto. Sui social le nozze sono state salutate da affetto e partecipazione. Una delle giocatrici italiane migliori di sempre, Giorgia Sottana, e una delle migliori giocatrici europee, Kim Mestdagh, compagne di squadra la scorsa stagione a Schio, si sono sposate ieri in Belgio. Erano bellissime, anche più di quanto lo siano sul parquet. pic.twitter.com/hECsVgqtWv — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 23, 2022 Le due atlete sono compagne di vita da otto anni. “In Belgio ci sono 40 gradi – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Elegantissime ed emozionatissime Kimdi, si sono spostate il 22 luglio a Ypres, in. Entrambe giocano nella squadra Famila Schio che ha conquistato lo scudetto. Sui social le nozze sono state salutate da affetto e partecipazione. Una delle giocatrici italiane migliori di sempre,, e una delle migliori giocatrici europee, Kim, compagne di squadra la scorsa stagione a Schio, si sono sposate ieri in. Erano bellissime, anche più di quanto lo siano sul parquet. pic.twitter.com/hECsVgqtWv — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 23, 2022 Le due atlete sono compagne di vita da otto anni. “Inci sono 40 gradi – ha ...

