L'attività umana minaccia la biodiversità: 50mila specie in pericolo (Di domenica 24 luglio 2022) Le attività umane sono sempre più impattanti e sempre più gravose per la biodiversità del nostro Pianeta. Durante il primo lockdown per la pandemia da Covid-19 abbiamo visto come la natura si è ripresa il suo spazio, anche se non per molto: secondo l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sono circa 50mila, tra animali e vegetali, le specie messe in pericolo dall'essere umano. biodiversità – Photo Credits Teleambientebiodiversità: il rapporto dell'IPBES Le specie selvatiche contribuiscono al benessere dell'uomo attraverso molti modi. Piante selvatiche, alghe e funghi forniscono cibo, diversità nutrizionale e reddito a circa una persona su cinque in tutto il mondo. Si stima che circa il 70% dei poveri del ...

