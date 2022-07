Laporta: “Capitolo Messi al Barça? Mi auguro non sia ancora terminato” (Di domenica 24 luglio 2022) Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ESPN a margine del ‘Clasico’ estivo giocato (e vinto 1-0 grazie al gol di Raphinha) a Las Vegas contro il Real Madrid. Questo il suo commento: “Credo, spero e mi auguro che il Capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito. Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo Capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato. Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Joan, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ESPN a margine del ‘Clasico’ estivo giocato (e vinto 1-0 grazie al gol di Raphinha) a Las Vegas contro il Real Madrid. Questo il suo commento: “Credo, spero e miche ilal Barcellona non siafinito. Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo, chenon è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato. Se mi sento in debito con? Da presidente delpenso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì”. SportFace.

