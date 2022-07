(Di domenica 24 luglio 2022) Con l'arrivo di Raphinha e di Robert Lewandowski, Memphisnon ha più spazio per giocare in attacco. Come riporta AS, l'allenatore...

sportli26181512 : Barcellona: Xavi ha comunicato a Depay il suo futuro: Con l'arrivo di Raphinha e di Robert Lewandowski, Memphis Dep… - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: #Xavi lo scarica, riecco l'occasione #Depay per la #Juve ???? - CMercatoNews : #Xavi lo scarica, riecco l'occasione #Depay per la #Juve ???? - DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: Barcellona, Xavi: 'Ho parlato con De Jong e lo stimo. Giocatore chiave, ma di mezzo c'è la situazione economica del club… - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, Xavi: 'Ho parlato con De Jong e lo stimo. Giocatore chiave, ma di mezzo c'è la situazione economica del… -

Commenta per primo Con l'arrivo di Raphinha e di Robert Lewandowski, Memphis Depay non ha più spazio per giocare in attacco. Come riporta AS , l'allenatore del, ha già comunicato al giocatore che dovrà andarsene.Ilha le idee chiare enon ha intenzione di cambiare idea. Allegri © LaPresseCome si legge su 'as.com', il tecnico blaugrana ha avuto un confronto con Memphis Depay durante il quale ...Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus, match amichevole che si giocherà al Cotton Bowl Stadium di Dallas negli Stati Uniti ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...