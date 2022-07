Aforismi e frasi di Alda Merini sulle donne, assolutamente da leggere (Di domenica 24 luglio 2022) Alda Merini è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana, tra le personalità più degne d’attenzione della letteratura del nostro Paese. Dotata di una eccezionale sensibilità e una spiccata lucidità, unita a uno stato d’inquietudine ha saputo raccontare se stessa, il mondo delle donne e la società dagli anni ’50 a fine secolo attraverso toni semplici, lineari, limpidi e creativi. Nata a Milano il 21 marzo del 1931 e morta nella stessa città meneghina il 1° novembre 2009, con le sue opere ha raccontato il ‘900 diventando fonte d’ispirazione in Italia e non solo Nella sua poetica sono costantemente presenti le sue esperienze di vita, l’alternarsi tra momenti di lucidità ad altri di follia, senza tralasciare l’internamento in manicomio. Lo stile dell’autrice è irruente e visionario e allo stesso tempo semplice e spontaneo, ... Leggi su dilei (Di domenica 24 luglio 2022)è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana, tra le personalità più degne d’attenzione della letteratura del nostro Paese. Dotata di una eccezionale sensibilità e una spiccata lucidità, unita a uno stato d’inquietudine ha saputo raccontare se stessa, il mondo dellee la società dagli anni ’50 a fine secolo attraverso toni semplici, lineari, limpidi e creativi. Nata a Milano il 21 marzo del 1931 e morta nella stessa città meneghina il 1° novembre 2009, con le sue opere ha raccontato il ‘900 diventando fonte d’ispirazione in Italia e non solo Nella sua poetica sono costantemente presenti le sue esperienze di vita, l’alternarsi tra momenti di lucidità ad altri di follia, senza tralasciare l’internamento in manicomio. Lo stile dell’autrice è irruente e visionario e allo stesso tempo semplice e spontaneo, ...

