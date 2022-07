West Ham scatenato, dopo Scamacca si bussa in casa Napoli: piace Zielinski (Di sabato 23 luglio 2022) dopo chiuso per Scamacca il West Ham vuole pescare ancora in Italia e bussa in casa Napoli per Zielinski dopo chiuso per Scamacca il West Ham vuole pescare ancora in Italia e bussa in casa Napoli per Zielinski. Gli azzurri per liberarsi del polacco chiedono almeno 50 milioni, cifra elevata ma che non spaventa il club inglese. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022)chiuso perilHam vuole pescare ancora in Italia einperchiuso perilHam vuole pescare ancora in Italia einper. Gli azzurri per liberarsi del polacco chiedono almeno 50 milioni, cifra elevata ma che non spaventa il club inglese. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

