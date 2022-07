Sinistra in pezzi. Casini striglia Letta e compagni: «Stop personalismi. Diamo prova di serietà» (Di sabato 23 luglio 2022) A Sinistra è allarme rosso. Le ripicche a colpi di «mai con questo» e «mai con quello» rischiano di demotivare l’elettorato più di quanto non riesca al caldo africano della bella stagione. Non stupisce, dunque, che sia stato il più saggio (e scafato) della compagnia, Pierferdinando Casini, ad indossare i panni del mediatore. Lo ha fatto attraverso un’intervista al Corriere della Sera che al netto dei toni pacati è una era e propria chiamata alle armi rivolta a tutti i cocci sparsi del centroSinistra. «Qui – premette Casini – non si tratta di strumentalizzare Draghi, né di fare partiti pro Draghi, con o senza di lui, sono tutte alchimie che hanno avuto poco successo in passato». Casini intervistato dal Corriere della Sera L’ex-presidente della Camera prova a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Aè allarme rosso. Le ripicche a colpi di «mai con questo» e «mai con quello» rischiano di demotivare l’elettorato più di quanto non riesca al caldo africano della bella stagione. Non stupisce, dunque, che sia stato il più saggio (e scafato) dellaa, Pierferdinando, ad indossare i panni del mediatore. Lo ha fatto attraverso un’intervista al Corriere della Sera che al netto dei toni pacati è una era e propria chiamata alle armi rivolta a tutti i cocci sparsi del centro. «Qui – premette– non si tratta di strumentalizzare Draghi, né di fare partiti pro Draghi, con o senza di lui, sono tutte alchimie che hanno avuto poco successo in passato».intervistato dal Corriere della Sera L’ex-presidente della Cameraa ...

dieffe55 : Le difficoltà dell'Italia, sia in ambito sanitario che diplomatico, sono imputabili alla sinistra ed alla élite eco… - luca_schiorlin : @gparagone Mezza ue ci sta boicottando perché la sinistra non vincerà le elezioni e non potrà più svendere l Italia… - halisa11 : @rosdefilippis E' che ci sono vari pezzi di sinistra vera, chiusi nei loro scompartimenti stagni e non riescono ad… - halisa11 : @M49liberorso Uniti certo,ma non nella merda E' il momento di tirarsi su le maniche e unire i vari pezzi della sin… - Lol33918618 : @04Carmen20 La sinistra e' a pezzi l 'unione con i 5 stelle li ha sbudellati bene e per fortuna quindi speriamo nel… -