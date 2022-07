Roberta Capua torna anche in Primavera | Collaborazione atomica in Rai (Di sabato 23 luglio 2022) La conduttrice Roberta Capua potrebbe tornare in casa Rai anche il prossimo anno con un progetto bomba: la clamorosa indiscrezione La conduttrice Roberta Capua (Foto ANSA)Il pubblico italiano è ormai abituato al consueto appuntamento estivo con Roberta Capua. La conduttrice si occupa infatti del format Estate in diretta, nella fascia oraria che di norma appartiene a La Vita in Diretta con Alberto Matano al timone. Il lavoro della Capua è senza dubbio tra i più apprezzati ed i numeri lo confermano. anche per questo motivo, la Rai ha pensato a lei quando si è ipotizzata l’assenza di Ossini al timone di Unomattina. Quando poi la rete ha raggiunto l’accordo con il conduttore, per la Capua si sono perse ... Leggi su specialmag (Di sabato 23 luglio 2022) La conduttricepotrebbere in casa Raiil prossimo anno con un progetto bomba: la clamorosa indiscrezione La conduttrice(Foto ANSA)Il pubblico italiano è ormai abituato al consueto appuntamento estivo con. La conduttrice si occupa infatti del format Estate in diretta, nella fascia oraria che di norma appartiene a La Vita in Diretta con Alberto Matano al timone. Il lavoro dellaè senza dubbio tra i più apprezzati ed i numeri lo confermano.per questo motivo, la Rai ha pensato a lei quando si è ipotizzata l’assenza di Ossini al timone di Unomattina. Quando poi la rete ha raggiunto l’accordo con il conduttore, per lasi sono perse ...

