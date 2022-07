"Rammarico" per la caduta di Draghi, in Ucraina ora temono il cambio di rotta (Di sabato 23 luglio 2022) Dispiaciuti ma nessuna intromissioni negli affari di un altro Paese. Anche se la speranza dell'Ucraina è che il successore di Mario Draghi alla guida del governo italiano segua le orme dell'ex capo della Bce nel sostegno a Kiev. Il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, in un briefing con la stampa estera ha spiegato che "Draghi è grande politico europeo oltre che italiano, uomo di principi ed integrità ma sta agli italiani scegliere il proprio leader. Nostra aspettativa è che in interregno prima elezioni non ci sia impatto negativo in cooperazione con Italia e che prossimo premier segua linea Draghi". "Noi ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana ma sono gli affari interni dell'Italia e noi non interferiamo", ha ribadito Kuleba, rispondendo alle domande ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Dispiaciuti ma nessuna intromissioni negli affari di un altro Paese. Anche se la speranza dell'è che il successore di Marioalla guida del governo italiano segua le orme dell'ex capo della Bce nel sostegno a Kiev. Il ministro degli esteri dell', Dmytro Kuleba, in un briefing con la stampa estera ha spiegato che "è grande politico europeo oltre che italiano, uomo di principi ed integrità ma sta agli italiani scegliere il proprio leader. Nostra aspettativa è che in interregno prima elezioni non ci sia impatto negativo in cooperazione con Italia e che prossimo premier segua linea". "Noi ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana ma sono gli affari interni dell'Italia e noi non interferiamo", ha ribadito Kuleba, rispondendo alle domande ...

LegaSalvini : Lorenzo #Fontana, vicesegretario Lega: “Rammarico per le stoccate di Draghi, siamo stati leali. Noi eravamo impegna… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: Lorenzo #Fontana, vicesegretario Lega: “Rammarico per le stoccate di Draghi, siamo stati leali. Noi eravamo impegnati per… - tempoweb : 'Rammarico' per la caduta di #Draghi, in #Ucraina ora temono il cambio di rotta #russia #elezionianticipate… - Lega_Massa : RT @LegaSalvini: Lorenzo #Fontana, vicesegretario Lega: “Rammarico per le stoccate di Draghi, siamo stati leali. Noi eravamo impegnati per… - wolf_metaverse : @bmoon_crypto2 @cryptocom E chiudo. Tutto ciò lo affermo con grandissimo rammarico. Peccato davvero veder sfumare p… -