Mondiali, è un'Italia ancora d'oro: trionfo anche maschile nel fioretto a squadre (Di sabato 23 luglio 2022) fioretto da sogno per l'Italia ai Mondiali del Cairo. Dopo l'oro di ieri del quartetto femminile sugli Usa, arriva il bis con quello maschile sempre nella finale contro la squadra statunitense. Il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022)da sogno per l'aidel Cairo. Dopo l'oro di ieri del quartetto femminile sugli Usa, arriva il bis con quellosempre nella finale contro la squadra statunitense. Il ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOO! ?????? L'Italia chiude in bellezza i mondiali di scherma conquistando l'oro nel fioretto a sq… - Eurosport_IT : ?? Mondiali Scherma 2022, le 8 medaglie azzurre: ?? Fiamingo (spada) ?? Errigo (fioretto) ?? Marini (fioretto) ?? Ital… - Agenzia_Ansa : Stati Uniti battuti, oro per gli azzurri del fioretto ai Mondiali. E' il secondo per l'Italia al Cairo, otto medagl… - andreaalbert_eu : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI DEL MONDOOOOO! ?????? L'Italia chiude in bellezza i mondiali di scherma conquistando l'oro nel fioretto a squadre!… - FCatarella13 : RT @Eurosport_IT: ?? Mondiali Scherma 2022, le 8 medaglie azzurre: ?? Fiamingo (spada) ?? Errigo (fioretto) ?? Marini (fioretto) ?? Italia (sc… -