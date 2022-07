Milena Vukotic il no che fa più male | stoccata alla Rai

(Di sabato 23 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non lo nasconde più: l’attrice lancia una veraRai e parla di quel no che proprio non riesce ad accettare. Non ha certamente bisogno di presentazioni la grande attrice che da tantissimi anni è una beniamina della tv, eppure ci sta qualcosa che nessuno sa. Pare infatti che come lei stessa

Spectra_anna : @_movieswatch Sam Mendes Chris Pratt/Kevin Spacey Paola Cortellesi/Melissa McCarty Green Book Carpenter/Hill/Alex D… -

Lanostratv

Il curriculum diè uno di quelli da far invidia a molti. La celebra artista romana, apprezzata da generazioni e generazioni di spettatori, si è raccontata nel corso di una curiosa intervista rilasciata ...Il cartellone racchiude la grande prosa che vedrà in scena nomi comein scena il 18 ottobre, alle 20.45, con 'A spasso con Daisy' ; Lino Guanciale sabato 26 novembre con ' L'uomo più ... Milena Vukotic, retroscena su Ballando raccontato solo oggi: "Non è stato..." Milena Vukotic non lo nasconde più: l'attrice lancia una vera stoccata alla Rai e parla di quel no che proprio non riesce ad accettare.Il curriculum di Milena Vukotic è uno di quelli da far invidia a molti. La celebra artista romana, apprezzata da generazioni e generazioni di spettatori, si è raccontata nel corso di una curiosa ...