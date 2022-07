Milano, comitato per San Siro contro Sala: «Rifiuta il confronto» (Di sabato 23 luglio 2022) Molto duro il comitato “Referendum x San Siro” verso il sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Rifiuta ogni confronto con noi» Il comitato Referendum X San Siro ha pubblicato un comitato molto duro nei confronti del sindaco di Milano e Giuseppe Sala e l’amministrazione meneghina. Di seguito il comunicato. «Invitiamo i Garanti a esprimersi in assoluta autonomia, non prendendo in considerazione le pretestuose tesi degli uffici che ricalcano, nella sostanza, le opinioni dei Fondi Immobiliari Privati che propongono la speculazione edilizia sull’area di San Siro. Comprendiamo infatti perché il Comune di Milano per ben un mese abbia Rifiutato di garantirci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Molto duro il“Referendum x San” verso il sindaco diGiuseppe: «ognicon noi» IlReferendum X Sanha pubblicato unmolto duro nei confronti del sindaco die Giuseppee l’amministrazione meneghina. Di seguito il comunicato. «Invitiamo i Garanti a esprimersi in assoluta autonomia, non prendendo in considerazione le pretestuose tesi degli uffici che ricalcano, nella sostanza, le opinioni dei Fondi Immobiliari Privati che propongono la speculazione edilizia sull’area di San. Comprendiamo infatti perché il Comune diper ben un mese abbiato di garantirci ...

