Mala movida sul litorale romano: un arresto e 8 denunce tra Anzio e Nettuno (Di sabato 23 luglio 2022) I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un'attività di controllo nei luoghi della movida di Anzio e Nettuno per garantire un sano divertimento ai tanti giovani che la frequentano e serenità ai residenti. Il bilancio parla di una persona arrestata, 8 denunciate in stato di libertà, 4 giovani segnalati al Prefetto quali assuntori di droghe, 5 patenti ritirate. A scopo preventivo, lungo le principali arterie sono stati eseguiti posti di controllo e posti di blocco da parte dei carabinieri che hanno portato al ritiro di 5 patenti e a 21 verbali per violazioni del Codice della Strada. L'attività rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, per prevenire i fenomeni di Mala movida, in linea con l'azione ...

