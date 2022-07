GP Francia: Leclerc conquista la pole, dietro le Red Bull (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP di Francia hanno visto Charles Leclerc su Ferrari conquistare la pole position avanti alle due Red Bull di Verstappen e Perez. Il giro veloce di Leclerc è stato ottimizzato grazie anche alla scia fornita da Sainz sul rettilineo più lungo del circuito, poiché lo spagnolo partirà con una penalità in griglia. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Valtteri Bottas in pole al Nurburgring: doppietta Mercedes al GP Eifel F1 GP Portogallo F1: numero spettatori in tribuna dimezzato Orari GP Emilia Romagna F1 Sky e TV8: circuito di Imola F1: la Russia fuori dal calendario 2022 del mondiale F1, GP Miami: Prima fila Ferrari con Leclerc in ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 23 luglio 2022) Le qualifiche del GP dihanno visto Charlessu Ferrarire laposition avanti alle due Reddi Verstappen e Perez. Il giro veloce diè stato ottimizzato grazie anche alla scia fornita da Sainz sul rettilineo più lungo del circuito, poiché lo spagnolo partirà con una penalità in griglia. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Valtteri Bottas inal Nurburgring: doppietta Mercedes al GP Eifel F1 GP Portogallo F1: numero spettatori in tribuna dimezzato Orari GP Emilia Romagna F1 Sky e TV8: circuito di Imola F1: la Russia fuori dal calendario 2022 del mondiale F1, GP Miami: Prima fila Ferrari conin ...

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. 16^ pole position in carriera per LECLERC. Sainz aiuta Charles, Ferrari batte Red Bull.