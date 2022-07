Gorno | in fiamme il tetto di una cascina

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 luglio 2022). Ildi unadiè andato innella notte tra venerdì e sabato. Intorno all’1 l’allarme ai vigili del fuoco e sul posto, in via Cerutti, sono arrivati i volontari di Gazzaniga e i colleghi di Lovere. Lesono state domate in tempo, prima che si propagassero ai piani inferiori e alle case adiacenti. L’intervento dei vigili del fuoco è durato per tutta la notta: è terminato intorno alle 7 di sabato mattina con la bonifica dell’area compromessa.