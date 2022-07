F1, George Russell: “Siamo più lontani del previsto” (Di sabato 23 luglio 2022) George Russell ha espresso la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo impegno del Mondiale F1 2022. Il britannico ha completato al sesto posto chiudendo alle spalle del connazionale Lando Norris con la prima delle McLaren. L’ex campione della FIA F2 non è riuscito a compiere un giro perfetto nella Q3, sessione che ha premiato il monegasco Charles Leclerc. Il #16 della Ferrari, grazie anche ad un perfetto gioco di squadra, è riuscito a mettere tutti in riga precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’ex campione della FIA F2 ha confidato ai microfoni di Sky Sports. “Come squadra Siamo leggermente più lontani rispetto alle nostre aspettative. Ho fatto un buon giro in Q3, ma ho commesso un errore nell’ultimo giro. Il distacco è più preoccupante della posizione finale”. F1, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)ha espresso la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, 12mo impegno del Mondiale F1 2022. Il britannico ha completato al sesto posto chiudendo alle spalle del connazionale Lando Norris con la prima delle McLaren. L’ex campione della FIA F2 non è riuscito a compiere un giro perfetto nella Q3, sessione che ha premiato il monegasco Charles Leclerc. Il #16 della Ferrari, grazie anche ad un perfetto gioco di squadra, è riuscito a mettere tutti in riga precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’ex campione della FIA F2 ha confidato ai microfoni di Sky Sports. “Come squadraleggermente piùrispetto alle nostre aspettative. Ho fatto un buon giro in Q3, ma ho commesso un errore nell’ultimo giro. Il distacco è più preoccupante della posizione finale”. F1, ...

