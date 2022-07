Era seduta sul wc quando il suo dramma è iniziato | a 34 anni ha rischiato di non camminare più

Leggi su newnotizie

(Di sabato 23 luglio 2022) Una donna inglese è andata in bagno ma non poteva mai immaginare quello che sarebbe accaduto. Scopriamo insieme i dettagli. Una donna inglese di 34, Jo Kenyon è andata in bagno e si èsulla tavoletta del water,è accaduto l’impensabile. Mentre era impegnata a fare i suoi bisogni, non ha visto L'articolo NewNotizie.it.