Brigantony è morto | addio al menestrello catanese irriverente - Cronaca - quotidiano net

N_i_c_o_la : Nooo ?? Musica a lutto, è morto il cantante BriganTony - Giornale di Sicilia - AnsaSicilia : Musica: morto Brigantony, cantante popolare siciliano. Era ricoverato in ospedale, aveva 74 anni | #ANSA - ambiendator : RT @Vince7914: Oggi è morto il maestro Brigantony tanti non sapete chi è ma i Catanesi sanno quanto questa persona ci ha fatto ridere R.I.… - telodogratis : Musica: morto Brigantony, cantante popolare siciliano - Calanto3 : RT @Lasiciliaweb: E' morto Brigantony Il popolare cantautore catanese era da tempo malato -

a 74 anni, era ricoverato in gravi condizioni. Il popolare cantante catanese si è spento all'età di 74 anni. A dare l'annuncio è stata la figlia Alessia. L'uomo ...Manon è sempre stato un menestrello dal dialetto irriverente, a 28 anni infatti era un muratore in Belgio, poi la sua voce e i suoi testi lo hanno portato a pubblicare 67 album, o come ...Brigantony è morto, il famoso cantante siciliano era malato da tempo: ma di che cosa soffriva e quali sono state le cause della morteAntonino Caponnetto è partito da Cibali fino a diventare una figura cara agli emigrati in Europa, America e Australia. «Non so se nell'epoca di Tik Tok i giovani siano pronti a riabbracciare quanto lu ...