Bonucci: «Certe frasi di De Ligt sono state poco carine, non è detto che al Bayern vinca»

Intervista di Bonucci alla Gazzetta dello Sport. Parla dell'addio di De Ligt. La partenza di De Ligt l'ha sorpresa? «No perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però Certe frasi dette in nazionale sono state poco carine. Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere». È vero che Di Maria fa i numeri in allenamento? «Sì, ma il problema è che tu sai che li farà, ma la palla non gliela togli ...

