Beppe Grillo | «Di Maio? Gigino a cartelletta » Poi blinda il doppio mandato | «?È la luce nella tenebra»

DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - sebmes : Beppe Grillo annuncia che il limite dei due mandati non si tocca, “è una luce nelle tenebre”. Ciao Paola Taverna,… - beppe_grillo : Sobrietà, efficienza, rinnovabili. #2000watt a testa ci basteranno per la felicità. Ecco la rivoluzione del meno! - FrancaCapitani2 : Terremoto nel M5S. Beppe Grillo manda in pensione Giuseppe Conte e rispolvera il duo Raggi-Di Battista - Il Tempo - TizioIncognit18 : @beppe_grillo Ma i processi? Tutto a posto? -

schiaccia il tasto game over per 49 parlamentari del Movimento 5 Stelle . "Quelli del secondo mandato", come li chiamano i colleghi al primo giro nel Palazzo. Paola Taverna, Vito Crimi, ...L'ex deputato M5s, in un video diffuso sui social, difende di fatto il tetto dei due mandati dopo l'intervento di, ponendo "il peccato originale della politica, quello di intenderla come ...“Il Movimento c'è, non c'è, non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico. La cosa che so è che i nostri due mandati sono la nostra luce in questa ten ...Dopo la caduta del Governo Draghi torna a parlare Beppe Grillo: “Quel Parlamento non se lo merita nessuno. I nostri due mandati sono la luce nella tenebra incredibile”.